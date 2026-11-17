Сразу два больших предприятия официально прекращают свою деятельность. Главной причиной этого решения стали постоянные перебои с электроснабжением.

Почему известный производитель прекращает производство

Согласно информации, работу прекращает "Кременчукхлеб", что сообщила сеть "Маркетопт".

Речь идет о предприятиях ООО "Кременчукхлеб плюс" и ООО "Сковорода плюс".

Предприятия производили, в частности, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия,

– говорится в сообщении.

Об этом стало известно из слов руководителей предприятий Клунко и Ващенко.

Обратите внимание! Также руководители отметили угрозу ракетных и дронных ударов. Из-за этого предприятия не могут обеспечить стабильную работу.

Что еще компании приостановили работу

Напомним, что известный бренд "Королевский вкус"приостановил производство из-за критической ситуации с электроснабжением. В компании отметили, что увольнение сотрудников – самый сложный момент.

Также речь идет о полном прекращении закупок всех видов масличных культур.

Но перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу. В то же время угроза обстрелов создает риски для работников.

Ситуация ухудшилась 16 ноября, когда " Россия нанесла удар " по мощностям этой компании, уничтожив оборудование и готовую продукцию. Компания ведет работу по ликвидации последствий атаки.