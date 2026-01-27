Россияне теряют доверие к банкам: в Москве признали системную проблему

Центральный банк России уже не способен скрывать системные проблемы в финансовой системе страны. В 2025 году россияне вывели 12,8 миллиарда долларов США из банковского сектора.

Почему россияне выводят деньги из банков?

В итоге объем наличных денег в обращении России резко вырос и на 1 января 2026 года достиг 253 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Следствием стало расширение структурного дефицита ликвидности банковской системы до 14,7 млрд долл. США – показателя, что напрямую отражает потерю доверия вкладчиков к финансовым учреждениям,

– отмечают в разведке.

С начала 2022 года масса наличных денег в России увеличилась на 40%. Особенно сильный рост наблюдался в период с июля по сентябрь 2025 года. Это указывает на большие проблемы в банковской системе страны.

Дело в том, что в странах с развитой системой безналичных платежей доля наличных обычно не более 10 – 15%.

Только государства со слабой платежной структурой или хроническим недоверием граждан к банкам имеют 30 – 50% наличных средств в обращении.

По данным разведки, спрос на наличные подпитывают несколько причин:

уменьшение доходности от депозитов;

желание россиян обеспечить возможность стабильных расчетов вне банков;

активное использование наличных, чтобы обойти финансовый мониторинг.

В совокупности это формирует прямой ответ населения на увеличивающиеся риски хранения средств в банках,

– отмечают в СВРУ.

Обратите внимание! Центробанк России прогнозирует, что в 2026 году отток средств из банков продолжит расти и может достичь 32 – 45 миллиардов долларов США. То есть банковская система теряет способность самостоятельно накапливать ресурсы и все больше зависит от поддержки регулятора.

Как власть контролирует переводы россиян?

В то же время Россия усиливает контроль над денежными переводами и цифровыми платежами жителей. Мониторинговые органы смогут получать эту информацию не только от платежных систем, как было раньше, но и от банков, пишет Центр противодействия дезинформации.

Центральный банк России назвал такой шаг "техническим совершенствованием", хотя фактически он позволит тотально следить за средствами россиян:

Банкам разрешили блокировать операции на срок до 2 суток;

Центробанк обязали передавать налоговой информацию обо всех операциях с электронными средствами.

А с марта 2026 года данные еще и начнут сверять с базами киберпреступников.

В таких условиях финансовый контроль становится не технической мерой, а механизмом постоянного надзора, проверок и давления со стороны власти,

– отмечают в ЦПД.

Какие проблемы у россиян с банками?