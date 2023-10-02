Снижение доходов "Газпрома": снова влияние "недейственных" санкций

Доходы "Газпрома" сократились. Если учесть актуальные тенденции, в России будут продолжать снижаться темпы добычи газа.

Кризис в "Газпроме"

Российские СМИ сообщили, что у обновленных данных "Газпрома" отмечается снижение уровня добычи российского газа. В отчете говорится о результатах первого полугодия 2023 года.

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С января по июнь 2023 года добыча "Газпрома" составила 179,45 миллиарда кубометров, это на 24,7% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Российский газовый магнат объясняет такой упадок отказом зарубежных партнеров от сырья из России.

Из 179,45 миллиарда кубометров – 166 миллиарда кубометров пошли на внешний и внутренние рынки.

"Газпром" пытается утверждать, что на понижение добычи газа влияет геополитика. Российский монополист отмечает, что в Европе в целом меньше используют газ и поэтому закупают его небольшими объемами. Более того, представители "Газпрома" говорят, что погода в России также была неблагоприятной для добычи сырья.

В 2022 году с января по июнь было поставлено 225,7 млрд кубометров газа.

В целом, поставки на внешний и внутренний рынок в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшились на 26,5%. И это с учетом того, что именно в прошлом году трубопровод "Северный поток – 1" прекратил передачу сырья в Европу. Сейчас газ отправляется в европейские страны через транзитные пути в Украине и с помощью "Турецкого потока".

После начала полномасштабного вторжения, Россия потребовала от других стран предоставлять оплату за газ в рублях.