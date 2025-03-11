Уже началась стагфляция: как "пустые деньги" разваливают экономику России

Россия собственноручно влезла в масштабную войну, ей нужны немалые военные расходы на ее ведение, а денег на это у нее нет. Чтобы иметь возможность продолжать боевые действия стране-агрессору остается деньги только печатать, а это предполагает гиперинфляцию, "пустые деньги".

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил доктор экономических наук Игорь Липсиц, озвучив, что в России уже начался кризис и объяснил почему так произошло.

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Почему в России приходит в упадок бизнес?

Кризис в российской экономике вызван тем, что Россия попала в ситуацию, которая называется стагфляция. Это сочетание стагнации (когда не происходит экономический рост) и высокой инфляции. По словам Липсица, когда есть застой в экономике, обычно в нее начинают вливать деньги, тогда их легче получить.

На эти дешевые средства можно строить новые заводы и экономика начинает расти. Но когда стагнация на фоне высокой инфляции, то давая много денег, нарастает инфляция, а в условиях, когда она высокая, заниматься бизнесом нет смысла,

– объяснил Липсиц.

Доктор экономических наук отметил, что в России наблюдается ситуация, когда государство выпускает большое количество "пустых денег". Чтобы они не развалили экономику, Центробанк время от времени повышает ключевую ставку, соответственно ее поднимают банки по депозитам.

Поэтому значительная часть, почти 40 – 50% "пустых денег" уходят в депозиты. Это порождает другую историю. Поскольку повышаются проценты, то получается очень высокая прибыль по депозитам. Возникает ситуация: высокая инфляция, высокая доходность по депозитам.

"Зачем в таком случае заниматься бизнесом? Человек его закроет, продаст все, что имеет, все деньги положит на депозит и будет получать проценты. Эта модель жизни называется "рантье", когда можно ничего не делать и жить на доходы от ценных бумаг", – рассказал Липсиц.

Это уже, по словам доктора экономических наук, происходит в российских промышленных и сельскохозяйственных компаниях. Фермеры поняли, что вместо того, чтобы горбатиться в поле в любую погоду, можно выбрать другой вариант – ликвидировать хозяйство, все продать, получить миллионы и положить их в банк на депозит, чтобы потом получать 20 – 22% годовых.

Эта ситуация приводит к разрушению экономики, потому что людям становится невыгодно заниматься производством, оно начинает падать и возникает еще больший дефицит потребительских товаров,

– подытожил Липсиц.

Отметим, что ранее доктор экономических наук отмечал, что решение Центробанка России второй раз не менять ключевую ставку (21%), приводит к новым проблемам в экономике, в частности становится все меньше рыночности. Россия в значительной степени уменьшает импорт. Среди причин этого: импортные товары становятся очень дорогими, а оплатить за импортные поставки России стало сложно.