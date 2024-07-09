Долговой кризис на энергорынке: в НКРЭКУ предложили пути срочного решения

Затяжной долговой кризис на рынке электроэнергии нужно решать. Следовательно, сейчас есть несколько путей для решения проблемы.

Как решить долговой кризис на энергорынке

Как сообщила Ольга Бабий, член Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), затяжной долговой кризис на рынке электроэнергии можно решить путем выпуска государством облигаций, предоставлением определенных гарантий инвесторам и рассрочки.

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По ее словам, проблема долгов существует из-за обязательств по льготной цене на электроэнергию для населения, развитие отрасли возобновляемой энергетики и балансировки на рынке.

Вопрос урегулирования задолженностей, которые возникли на энергетических рынках... Если эти задолженности не будут реструктуризированы, оптимизированы, обеспечены гарантии для инвесторов, то к сожалению, достичь финансовых гарантий окупаемости инвестиционных проектов будет достаточно сложно,

– сказала Бабий.

Бабий отметила, что без решения проблемы с долгами на энергорынке вероятность привлечения новых инвестиций в энергетические мощности очень низкая.

Энергетика не будет иметь инвестиций, если на каждую инвестированную гривну не будет возврата капитала,

– заверила Бабий.

Таким образом, по ее мнению, для решения этой проблемы необходимо, чтобы правительство, НКРЕКП и Верховная рада пришли к общему решению.