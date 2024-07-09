Як розвʼязати боргову кризу на енергоринку

Як повідомила Ольга Бабій, член Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затяжну боргову кризу на ринку електроенергії можна вирішити шляхом випуску державою облігацій, наданням певних гарантій інвесторам та розтермінування.

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За її словами, проблема боргів існує через зобов'язання щодо пільгової ціни на електроенергію для населення, розвиток галузі відновлюваної енергетики й балансування на ринку.

Питання врегулювання заборгованостей, які виникли на енергетичних ринках… Якщо ці заборгованості не будуть реструктуризовані, оптимізовані, забезпечені гарантії для інвесторів, то на жаль, досягти фінансових гарантій окупності інвестиційних проєктів буде досить складно,

– сказала Бабій.

Бабій наголосила на тому, що без розв'язання проблеми з боргами на енергоринку ймовірність залучення нових інвестицій в енергетичні потужності дуже низька.

Енергетика не буде мати інвестицій, якщо на кожну інвестовану гривню не буде повернення капіталу,

– запевнила Бабій.

Таким чином, на її думку, для розв'язання цієї проблеми необхідно, щоб уряд, НКРЕКП та Верховна рада прийшли до спільного рішення.