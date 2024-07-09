Как решить долговой кризис на энергорынке

Как сообщила Ольга Бабий, член Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), затяжной долговой кризис на рынке электроэнергии можно решить путем выпуска государством облигаций, предоставлением определенных гарантий инвесторам и рассрочки.

Читайте также: Не за полгода, а больше года: за сколько можно построить 1 гигаватт от Зеленского

По ее словам, проблема долгов существует из-за обязательств по льготной цене на электроэнергию для населения, развитие отрасли возобновляемой энергетики и балансировки на рынке.

Вопрос урегулирования задолженностей, которые возникли на энергетических рынках... Если эти задолженности не будут реструктуризированы, оптимизированы, обеспечены гарантии для инвесторов, то к сожалению, достичь финансовых гарантий окупаемости инвестиционных проектов будет достаточно сложно,

– сказала Бабий.

Бабий отметила, что без решения проблемы с долгами на энергорынке вероятность привлечения новых инвестиций в энергетические мощности очень низкая.

Энергетика не будет иметь инвестиций, если на каждую инвестированную гривну не будет возврата капитала,

– заверила Бабий.

Таким образом, по ее мнению, для решения этой проблемы необходимо, чтобы правительство, НКРЕКП и Верховная рада пришли к общему решению.