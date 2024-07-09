Как решить долговой кризис на энергорынке
Как сообщила Ольга Бабий, член Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), затяжной долговой кризис на рынке электроэнергии можно решить путем выпуска государством облигаций, предоставлением определенных гарантий инвесторам и рассрочки.
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По ее словам, проблема долгов существует из-за обязательств по льготной цене на электроэнергию для населения, развитие отрасли возобновляемой энергетики и балансировки на рынке.
Вопрос урегулирования задолженностей, которые возникли на энергетических рынках... Если эти задолженности не будут реструктуризированы, оптимизированы, обеспечены гарантии для инвесторов, то к сожалению, достичь финансовых гарантий окупаемости инвестиционных проектов будет достаточно сложно,
– сказала Бабий.
Бабий отметила, что без решения проблемы с долгами на энергорынке вероятность привлечения новых инвестиций в энергетические мощности очень низкая.
Энергетика не будет иметь инвестиций, если на каждую инвестированную гривну не будет возврата капитала,
– заверила Бабий.
Таким образом, по ее мнению, для решения этой проблемы необходимо, чтобы правительство, НКРЕКП и Верховная рада пришли к общему решению.