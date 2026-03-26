Кризис поставок газа –все: одна из стран перенесла дефицит на 2030 год

Прогнозируемый дефицит газа на восточном побережье Австралии отложили до 2030 года. Это стало возможным благодаря продолжению работы угольных электростанций.

Что происходит с газом в Австралии?

Также на ситуацию повлияли снижение потребления и быстрое внедрение аккумуляторных систем, о чем пишет Reuters.

Практические действия дают результат. Больше возобновляемой энергетики, больше батарей и взвешенная газовая политика повышают энергетическую безопасность и укрепляют позиции Австралии,

– заявил министр по вопросам климатических изменений и энергетики Крис Боуэн.

В декабре 2025 года федеральное правительство обязало экспортеров сжиженного природного газа из Квинсленда резервировать до 25% газа. Он нужен для внутреннего использования с 2027 года.

В Квинсленде расположены три экспортных СПГ-консорциума, возглавляемые компаниями Santos, Shell и ConocoPhillips. Крупные потребители газа и антимонопольный регулятор обвиняют их в оттягивании газа с внутреннего рынка.

В частности ожидается, что правительство завершит разработку газовой политики, которая учтет эти замечания.

Действующий, подтвержденный и ожидаемый добыча в Квинсленде, по прогнозам, будет расти благодаря улучшенным ожиданиям по поставкам от производителей сжиженного природного газа,

– говорится в отчете Австралийского оператора энергетического рынка (AEMO).

Заметьте! Также отмечается, что компания APA Group строит новый газопровод для транспортировки газа из Квинсленда на юг страны.

APA и отраслевая ассоциация Australian Energy Producers приветствовали отчет. Однако последняя отметила – правительства должны и в дальнейшем стимулировать новые поставки и не вводить дополнительные, потенциально обременительные налоги.

Исполнительная генеральный менеджер по проектированию систем AEMO Никола Фалкон заявила, что прогноз по поставкам газа несколько улучшился. Но важно, чтобы запланированные и ожидаемые проекты по добыче, хранения и транспортировки газа были реализованы вовремя.

Согласно предыдущему отчету, использование газа для производства электроэнергии снизилось до минимума за последние два десятилетия. Но в некоторых штатах он и дальше используется для отопления и в крупной промышленности.

В мире начался стремительный рост цен на газ – в Европе и Азии. Это произошло после начала войны между США, Израилем и Ираном.

В частности мировые поставки СПГ могут сократиться до 35 миллионов тонн – объем, что эквивалентно примерно 500 танкерам сжиженного природного газа. Об этом говорилось в материале Reuters от 26 марта.

В то же время ситуация не повлияла на внутренние цены на газ на восточном побережье Австралии.

Обратите внимание! Некоторые проекты по оценке месторождений и разведки, которые сейчас продолжаются, не будут введены в эксплуатацию, текущий прогноз поставок может быть пересмотрен в сторону снижения.

