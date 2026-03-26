Що відбувається з газом в Австралії?

Також на ситуацію вплинули зниження споживання та швидке впровадження акумуляторних систем, про що пише Reuters.

Практичні дії дають результат. Більше відновлюваної енергетики, більше батарей і зважена газова політика підвищують енергетичну безпеку та зміцнюють позиції Австралії,

– заявив міністр з питань кліматичних змін та енергетики Кріс Боуен.

У грудні 2025 року федеральний уряд зобов’язав експортерів скрапленого природного газу з Квінсленду резервувати до 25% газу. Він потрібен для внутрішнього використання з 2027 року.

У Квінсленді розташовані три експортні СПГ-консорціуми, які очолювані компаніями Santos, Shell і ConocoPhillips. Великі споживачі газу та антимонопольний регулятор звинувачують їх у відтягуванні газу з внутрішнього ринку.

Зокрема очікується, що уряд завершить розробку газової політики, яка врахує ці зауваження.

Чинний, підтверджений і очікуваний видобуток у Квінсленді, за прогнозами, зростатиме завдяки покращеним очікуванням щодо постачання від виробників скрапленого природного газу,

– йдеться у звіті Австралійського оператора енергетичного ринку (AEMO).

Зауважте! Також зазначається, що компанія APA Group будує новий газопровід для транспортування газу з Квінсленду на південь країни.

APA та галузева асоціація Australian Energy Producers привітали звіт. Проте остання наголосила – уряди повинні й надалі стимулювати нові постачання та не запроваджувати додаткові, потенційно обтяжливі податки.

Виконавча генеральна менеджерка з проєктування систем AEMO Нікола Фалкон заявила, що прогноз щодо постачання газу дещо покращився. Але важливо, щоб заплановані та очікувані проєкти з видобутку, зберігання та транспортування газу були реалізовані вчасно.

Згідно з попереднім звітом, використання газу для виробництва електроенергії знизилося до мінімуму за останні два десятиліття. Але у деяких штатах він і далі використовується для опалення та у великій промисловості.

У світі почалося стрімке зростання цін на газ – у Європі та Азії. Це відбулося після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Зокрема світові поставки СПГ можуть скоротитися до 35 мільйонів тонн – обсяг, що еквівалентний приблизно 500 танкерам скрапленого природного газу. Про це йшлося у матеріалі Reuters від 26 березня.

Водночас ситуація не вплинула на внутрішні ціни на газ на східному узбережжі Австралії.

Зверніть увагу! Деякі проєкти з оцінки родовищ і розвідки, які зараз тривають, не будуть введені в експлуатацію, поточний прогноз постачання може бути переглянутий у бік зниження.

