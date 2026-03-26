Что происходит с газом в Австралии?
Также на ситуацию повлияли снижение потребления и быстрое внедрение аккумуляторных систем, о чем пишет Reuters.
Практические действия дают результат. Больше возобновляемой энергетики, больше батарей и взвешенная газовая политика повышают энергетическую безопасность и укрепляют позиции Австралии,
– заявил министр по вопросам климатических изменений и энергетики Крис Боуэн.
В декабре 2025 года федеральное правительство обязало экспортеров сжиженного природного газа из Квинсленда резервировать до 25% газа. Он нужен для внутреннего использования с 2027 года.
В Квинсленде расположены три экспортных СПГ-консорциума, возглавляемые компаниями Santos, Shell и ConocoPhillips. Крупные потребители газа и антимонопольный регулятор обвиняют их в оттягивании газа с внутреннего рынка.
В частности ожидается, что правительство завершит разработку газовой политики, которая учтет эти замечания.
Действующий, подтвержденный и ожидаемый добыча в Квинсленде, по прогнозам, будет расти благодаря улучшенным ожиданиям по поставкам от производителей сжиженного природного газа,
– говорится в отчете Австралийского оператора энергетического рынка (AEMO).
Заметьте! Также отмечается, что компания APA Group строит новый газопровод для транспортировки газа из Квинсленда на юг страны.
APA и отраслевая ассоциация Australian Energy Producers приветствовали отчет. Однако последняя отметила – правительства должны и в дальнейшем стимулировать новые поставки и не вводить дополнительные, потенциально обременительные налоги.
Исполнительная генеральный менеджер по проектированию систем AEMO Никола Фалкон заявила, что прогноз по поставкам газа несколько улучшился. Но важно, чтобы запланированные и ожидаемые проекты по добыче, хранения и транспортировки газа были реализованы вовремя.
Согласно предыдущему отчету, использование газа для производства электроэнергии снизилось до минимума за последние два десятилетия. Но в некоторых штатах он и дальше используется для отопления и в крупной промышленности.
В мире начался стремительный рост цен на газ – в Европе и Азии. Это произошло после начала войны между США, Израилем и Ираном.
В частности мировые поставки СПГ могут сократиться до 35 миллионов тонн – объем, что эквивалентно примерно 500 танкерам сжиженного природного газа. Об этом говорилось в материале Reuters от 26 марта.
В то же время ситуация не повлияла на внутренние цены на газ на восточном побережье Австралии.
Обратите внимание! Некоторые проекты по оценке месторождений и разведки, которые сейчас продолжаются, не будут введены в эксплуатацию, текущий прогноз поставок может быть пересмотрен в сторону снижения.
Что происходит с газом в мире?
- В Нидерландах уровень заполненности газовых хранилищ в Нидерландах опустился до 5,8%. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие. Скорость их заполнения пока сложно прогнозировать из-за роста цен на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.
- Европейский Союз в частности сейчас ищет дополнительные источники поставок. Обращают внимание и на страны Африки. В частности Алжир имеет одни из крупнейших запасов природного газа и нефти на континенте.