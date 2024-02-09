В МВФ оценили последствия кризиса в Красном море для мировой экономики

МВФ считает, что ситуация с обстрелом судов в Красном море пока существенно не сказывается на мировой экономике. Однако влияет на стоимость перевозок и доходы Египта.

Кризис в Красном море

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что кризис в Красном море пока имеет соответствующие последствия. Однако не такого масштаба, который мог бы существенно подорвать прогнозы роста мировой экономики.

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Георгиева признала, что перевозки через Суэцкий канал – упали. А также проблемы возникли в Панамском канале.

Конечно, ситуация в Красном море добавляет немного давления на цены. Пока не до такой степени, чтобы я сказала, что прогнозы глобальной инфляции будут пересмотрены в сторону роста,

– добавила Георгиева.

Она также отметила, что больше всего последствия ощущаются в Египте, который полагается на доходы от Суэцкого канала и сейчас теряет более 100 миллионов долларов в месяц.

Какой объем перевозок через Суэцкий канал

По словам Георгиевой, МВФ отслеживает ситуацию с нападениями хуситов в Красном море и как это влияет на движение транспорта в Суэцком канале. Соответственно растут расходы на транспортировку товаров по морю и стоимость страхования.

Панамский канал тоже испытывает неприятности в связи с засухой,

– резюмировала руководительница МВФ.

Так, в январе объем перевозок через Суэцкий канал упал почти наполовину по сравнению с прошлым годом. Это означает, что суда совершают более длительные и длинные путешествия, расходы на страхование растут.