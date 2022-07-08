В Минфине назвали самые большие статьи расходов госбюджета с начала войны

С начала полномасштабной войны России на территории Украины общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 812,7 миллиарда гривен. Такие данные предоставила Государственная казначейская служба Украины на 1 июля 2022 года.

Расходы из общего фонда госбюджета

В Минфине рассказали, что в июне было профинансировано 232,4 миллиарда гривен, или 28,6% от общей суммы.

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Крупнейшие статьи расходов госбюджета

Оплата труда с начислениями – 305 миллиардов гривен (в том числе в июне – 98,7 миллиарда гривен), или 37,5% от общего объема расходов, потраченных за период войны. В том числе на денежное содержание военнослужащих – 225,8 миллиарда гривен (в июне – 75,7 миллиарда гривен);

– 305 миллиардов гривен (в том числе в июне – 98,7 миллиарда гривен), или 37,5% от общего объема расходов, потраченных за период войны. В том числе на денежное содержание военнослужащих – 225,8 миллиарда гривен (в июне – 75,7 миллиарда гривен); Социальное обеспечение (выплата пенсий, пособий, стипендий) – 175,3 миллиарда гривен (в июне – 50,6 миллиарда гривен), или 21,6%.

(выплата пенсий, пособий, стипендий) – 175,3 миллиарда гривен (в июне – 50,6 миллиарда гривен), или 21,6%. Обслуживание государственного долга – 62,1 миллиарда гривен (в июне – 11,6 миллиарда гривен), или 7,6%;

– 62,1 миллиарда гривен (в июне – 11,6 миллиарда гривен), или 7,6%; Трансферты местным бюджетам – 57,6 миллиарда гривен (в июне – 19 миллиардов гривен) или 7,1%.

Трансферты – деньги, которые безвозмездно и безвозвратно передаются из одного бюджета в другой, в этом случае средства переводились из государственного в местный бюджет. Под ними понимают разного рода дотации или субвенции (денежная помощь, предназначенная для конкретной цели).

Расходы из общего фонда госбюджета с 24 февраля по 1 июля / Инфографика 24 канала

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