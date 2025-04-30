"Не станет на колени": Китай резко ответил Трампу

На фоне обострения торговой войны Китай публично обратился к Дональду Трампу. Страна не намерена уступать под давлением и не "станет на колени".

Китай обратился к США

29 апреля Министерство иностранных дел КНР обнародовало видео в соцсети X, в котором на английском языке подан "урок истории" о последствиях экономического давления США на другие страны, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение министерства в X.

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В своем обращении МИД Китая раскритиковало действия США в отношении тарифов и призвало международное сообщество дать отпор американской экономической агрессии. В видео упоминаются японская Toshiba и французская Alstom как примеры компаний, которые пострадали из-за действий Вашингтона.

Поклониться тирану – это как выпить яд, чтобы утолить жажду. Это лишь усугубляет кризис. История доказала, что компромисс не принесет вам милосердия, преклонение колен лишь провоцирует новые издевательства. Китай не станет на колени,

– говорят в ведомстве.

Китай продолжает позиционировать себя как надежный центр свободной торговли, открыт для инвестиций и партнерства.

Китай сопротивляется торговой политике США

В новом видеообращении, распространенном МИД КНР, Пекин заявил о готовности "стоять твердо", несмотря на давление, и призвал другие страны не поддерживать США, а объединяться вокруг Китая.

Китайское правительство настаивает, что борьба за собственные интересы не исключает сотрудничества, а наоборот - защищает справедливость и право слабых на голос.

Заметьте! В видео также прозвучала критика США, которые назвали "бумажным тигром", не представляющим весь мир, поскольку доля страны в глобальной торговле меньше пятой.