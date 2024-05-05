В каком случае придется платить долг за умершего родственника
Источник:На пенсии
Украинцы могут платить долги за умерших родственников, если те оставили им наследство. Интересно, что в таком случае лицо не сможет уже отказаться от наследства.
Уплата долга вместо умершего родственника
Законопроект о таких изменениях уже зарегистрирован в Верховной Раде и если его примут, тогда украинцы не смогут отказываться от наследства, если у умершего наследодателя есть обязательства перед кредиторами.
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Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, такие действия происходят "с нарушением принципов добродетели и добросовестности в гражданских правоотношениях" для того, чтобы скрыть активы, которые могут взыскать кредиторы умершего.Обратите внимание! Считается, что родственник умершего, который постоянно проживал с ним на время открытия наследства, принял наследство, если не заявил у нотариуса об отказе от него. На это дается 6 месяцев со дня смерти наследодателя.
Что делать, если принял наследство
Если лицо приняло наследство при наличии кредита у умершего наследодателя, тогда ему придется оплатить долг.
- Прежде всего, придется заблокировать банковские карты умершего родственника и предоставить свидетельство о смерти. Это может быть оригинал, или нотариально заверенная копия.
- Таким образом, проценты по кредиту, который был у умершего, не будут начисляться, а наследник должен будет выплатить только тело займа.