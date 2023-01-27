Кто имеет право получить 3,3 тысячи гривен помощи во время войны
Источник:Юридический советчик для ВПЛ
В Украине во время войны граждане могут получить выплаты по частичной безработице. Это касается тех работников и предпринимателей, которые потеряли часть заработка в результате боевых действий.
Кто имеет право на помощь
Согласно закону, пособие по частичной безработице могут оказывать работникам и ФЛП в случае потери части заработка или дохода из-за остановки или сокращения производства продукции, выполнения работ, оказания услуг по причинам:
- экономического или технологического характера;
- чрезвычайной ситуации;
- введение чрезвычайного или военного положения;
- установление карантина.
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В каком случае можно получить выплаты:
- На помощь могут претендовать те предприниматели, чья продолжительность рабочего времени сократилась не менее 30%.
- Для работников сокращение деятельности должно охватить от 20% общего количества сотрудников, а рабочее время и заработная плата должно сократиться не менее 30%. Как отметили специалисты, вышеуказанная сумма является максимальным размером пособия по частичной безработице для физлиц-предпринимателей и наемных работников.
Получать выплаты можно ежемесячно, но не больше 180 календарных дней. Заявки на получение помощи следует подать в течение 90 дней с момента сокращения или остановки деятельности. Для этого следует обратиться в центр занятости по месту, где расположено предприятие.
В каких случаях предприниматель или работник не имеют права на выплаты
- работодатель есть:
- органом гос власти;
- органом местного самоуправления;
- заведением, учреждением, организацией, которые полностью содержатся за счет государственного или местного бюджета;
- фондом социального страхования
- работодатель или ФЛП:
- находится в процессе прекращения юридического лица,
- прекращение предпринимательской деятельности,
- признанный (признанный) в установленном порядке банкротом;
- в отношении него возбуждено дело о банкротстве;
- находится в процессе санации;
- у работодателя или ФЛП, за последние 6 месяцев до месяца, в котором произошла остановка (сокращение) деятельности, имеется задолженность по выплате заработной платы и/или по единому и страховому взносу хотя бы за одного работника, а в случае отсутствия работников – с ЕСВ " за себя".
- Работник не имеет права на выплаты, если он:
- отказался от временного перевода на подходящую работу на полный рабочий день (неделю);
- работает по совместительству;
- проходят альтернативную (невоенную) службу;
- находится в простой или отпуске без сохранения зарплаты;
- имеет приостановленный на период военного положения трудовой договор.
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