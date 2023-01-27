Кто имеет право получить 3,3 тысячи гривен помощи во время войны

27 января 2023, 16:07
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Юридический советчик для ВПЛ

В Украине во время войны граждане могут получить выплаты по частичной безработице. Это касается тех работников и предпринимателей, которые потеряли часть заработка в результате боевых действий.

Кто имеет право на помощь

Согласно закону, пособие по частичной безработице могут оказывать работникам и ФЛП в случае потери части заработка или дохода из-за остановки или сокращения производства продукции, выполнения работ, оказания услуг по причинам:

  • экономического или технологического характера;
  • чрезвычайной ситуации;
  • введение чрезвычайного или военного положения;
  • установление карантина.

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В каком случае можно получить выплаты:

  • На помощь могут претендовать те предприниматели, чья продолжительность рабочего времени сократилась не менее 30%.
  • Для работников сокращение деятельности должно охватить от 20% общего количества сотрудников, а рабочее время и заработная плата должно сократиться не менее 30%. Как отметили специалисты, вышеуказанная сумма является максимальным размером пособия по частичной безработице для физлиц-предпринимателей и наемных работников.

Остановка (сокращение) деятельности не должна носить сезонный характер или возникнуть исключительно по организационно-производственным причинам.

Получать выплаты можно ежемесячно, но не больше 180 календарных дней. Заявки на получение помощи следует подать в течение 90 дней с момента сокращения или остановки деятельности. Для этого следует обратиться в центр занятости по месту, где расположено предприятие.

В каких случаях предприниматель или работник не имеют права на выплаты

  1. работодатель есть:
  • органом гос власти;
  • органом местного самоуправления;
  • заведением, учреждением, организацией, которые полностью содержатся за счет государственного или местного бюджета;
  • фондом социального страхования
  1. работодатель или ФЛП:
  • находится в процессе прекращения юридического лица,
  • прекращение предпринимательской деятельности,
  • признанный (признанный) в установленном порядке банкротом;
  • в отношении него возбуждено дело о банкротстве;
  • находится в процессе санации;
  • у работодателя или ФЛП, за последние 6 месяцев до месяца, в котором произошла остановка (сокращение) деятельности, имеется задолженность по выплате заработной платы и/или по единому и страховому взносу хотя бы за одного работника, а в случае отсутствия работников – с ЕСВ " за себя".

  1. Работник не имеет права на выплаты, если он:
  • отказался от временного перевода на подходящую работу на полный рабочий день (неделю);
  • работает по совместительству;
  • проходят альтернативную (невоенную) службу;
  • находится в простой или отпуске без сохранения зарплаты;
  • имеет приостановленный на период военного положения трудовой договор.

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Автор: Ольга Ожогіна