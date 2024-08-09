К кому из пенсионеров специалисты ПФУ могут прийти домой

ПФУ проводит обслуживание граждан в своих отделениях. Также Пенсионный фонд может прийти в дом некоторых пенсионеров.

Кому доступна такая опция

Пенсионеры могут обращаться в ПФУ не только оффлайн, а и онлайн. Сделать это возможно в портале электронных услуг Пенсионного фонда.

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К маломобильным лицам специалист ПФУ может прийти домой в удобное время. Чтобы это произошло, нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Выездные приемы проходят по обращениям в орган Фонда таких лиц, их представителей или родственников, а также представителей органов власти, учреждений здравоохранения, социальной защиты и так далее, где проживают / находятся маломобильные граждане,

– говорится в сообщении ПФУ.

Маломобильными считаются такие граждане:

лица пожилого возраста;

те, кто нуждается в уходе со стороны посторонних лиц;

граждане с инвалидностью.

Дата и время такой встречи определяется в индивидуальном порядке. Специалист Пенсионного фонда также обязан предоставить гражданину перечень документов, которые нужно для оформления услуги.