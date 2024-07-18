Выплата размером в 10 пенсий: кто может ее получить

При выходе на пенсию некоторые категории украинцев могут получить разовую выплату в сумме десяти ежемесячных пенсий. Эта выплата доступна для работников учреждений здравоохранения.

Кто может получить 10 пенсий за раз

Такую выплату могут иметь работники учреждений здравоохранения, если они не получали других пенсий, работали в государственных или коммунальных учреждениях и имеют необходимый страховой стаж.

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Для мужчин этот стаж составляет 35 лет, для женщин - 30 лет.

Работники должны работать на соответствующих должностях в момент достижения пенсионного возраста.

При назначении пенсии по возрасту и для получения денежной помощи необходимо предоставить документы, которые подтверждают выполнение всех условий. К таким документам относятся:

Удостоверение личности

Трудовая книжка

Документы, подтверждающие страховой стаж

Эти документы необходимы для подтверждения права на получение единовременной денежной помощи в размере десяти ежемесячных пенсий.