У некоторых пенсионеров может быть 300 гривен надбавки — за что ее начисляют

С 1 января в Украине вырос прожиточный минимум, а с ним – пенсии и некоторые надбавки к ним. Определенная категория пенсионеров имеет право получить дополнительные 292 гривны надбавки к основным выплатам.

Кто может ждать надбавки

В 2024 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц увеличился до 2361 гривны, в то время как общий прожиточный минимум на человека в месяц теперь составляет 2 920 гривен.

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Следовательно, увеличился размер надбавки для людей, имеющих статус Почетного донора Украины. Согласно Закону о донорстве крови, Почетные доноры Украины имеют право на 10% надбавки к пенсии от прожиточного минимума на лицо, равное 292 гривнам.

! Статус Почетного донора Украины предоставляется гражданам, бесплатно сдавшим 40 доз цельной крови или компонентов крови, полученных методом афереза, или 60 доз плазмы.

Какие еще надбавки могут иметь пенсионеры

В Украине пенсионеры имеют право на разные надбавки к пенсии: