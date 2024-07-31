Забрать могут, но не всех: какие пенсионеры не подлежат мобилизации
31 июля 2024, 15:17Читати новину українською
В Украине мобилизации подлежат все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Предельный возраст мобилизации совпадает с началом пенсионного возраста для мужчин.
Каких пенсионеров не могут мобилизовать
Согласно законодательству, пенсионный возраст для мужчин наступает с 60 лет, при условии наличия 31 года страхового стажа. Это также предельный возраст пребывания в армии.
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Есть лица, которые вышли на пенсию раньше предельного возраста. Если они подлежат мобилизации по возрасту и состоянию здоровья, их пенсионный статус на это не влияет.
Все остальные лица пенсионного возраста в Украине мобилизации не подлежат. Речь идет о:
- пенсионерах, старше 60 лет;
- пенсионерах с инвалидностью;
- пенсионеров, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;
- пенсионеров, которые вышли на пенсию раньше пенсионного возраста, но имеют заболевания, позволяющие избежать мобилизации.