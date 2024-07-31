Какая надбавка к пенсии предоставляется в 80 лет
31 июля 2024, 16:39Читати новину українською
Источник:ПФУ
Украинцы могут увеличить свою пенсию, благодаря получению разного рода надбавок. Такие доплаты назначаются автоматически или же начисляются индивидуальном порядке, после личного обращения пенсионера.
Что известно о надбавках по возрасту
Доплата по возрасту назначается пенсионерам старше 70 лет. С возрастом размер этой надбавки растет.
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Пенсионеры в возрасте от 70 лет до 74 лет включительно имеют ежемесячную надбавку – 300 гривен. Затем эта доплата увеличивается так:
- для лиц от 75 до 79 лет включительно она составляет уже 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Надбавка по возрасту добавляется к пенсии автоматически. Она начисляется в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.Обратите внимание! Доплата по возрасту предоставляется только при условии, что суммарная ежемесячная пенсионная выплата пенсионера меньше 10 340,35 гривны.