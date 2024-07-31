Какая надбавка к пенсии предоставляется в 80 лет

Украинцы могут увеличить свою пенсию, благодаря получению разного рода надбавок. Такие доплаты назначаются автоматически или же начисляются индивидуальном порядке, после личного обращения пенсионера.

Что известно о надбавках по возрасту

Доплата по возрасту назначается пенсионерам старше 70 лет. С возрастом размер этой надбавки растет.

Читайте также Учтут ли единовременную материальную помощь на оздоровление при исчислении субсидии

Пенсионеры в возрасте от 70 лет до 74 лет включительно имеют ежемесячную надбавку – 300 гривен. Затем эта доплата увеличивается так:

для лиц от 75 до 79 лет включительно она составляет уже 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая доплата не суммируется, она лишь увеличивается со временем. То есть, пенсионер в 77 лет имеет надбавку 456 гривен, а не 456 + 300 = 756 гривен.

Надбавка по возрасту добавляется к пенсии автоматически. Она начисляется в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.

Доплата по возрасту предоставляется только при условии, что суммарная ежемесячная пенсионная выплата пенсионера меньше