Двойная зарплата для учителей: кто претендует на надбавку в 100%
В Украине некоторые учителя могут получить значительное повышение зарплаты – надбавку в размере 100%. Однако это касается только конкретной категории педагогов.
Какие педагоги смогут получить надбавку
Бюджетники, в частности учителя, которые работают в зоне боевых действий, могут получить дополнительные выплаты, передает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
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К тому же руководство учебного заведения может инициировать надбавку за престижность труда от 5% до 30%. В частности, об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 25 августа 2023 года № 928.
На период военного положения установлена надбавка за работу с особыми условиями труда работникам, которые непосредственно выполняют обязанности и задачи на территориях возможных и активных боевых действий, в размере 50% и 100% должностного оклада соответственно,
– говорится в постановлении.
То есть, местные власти и военные администрации (при наличии) могут устанавливать надбавку работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета, в том числе и педагогам.
Обратите внимание! Законом не предусмотрено обязательных доплат, но местные власти могут вводить надбавки и премии для педагогов.