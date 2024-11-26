Кто из украинцев имеет право на получение выплаты почти 11 тысяч гривен зимой

Денежная помощь от ЮНИСЕФ предоставляется эвакуированным семьям, где есть дети. Речь идет о лицах, которые относятся к уязвимым категориям.

Кто может получить такую выплату

Семья, претендующая на такую помощь должна соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минреинтеграции.

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) продолжает предоставлять одноразовую экстренную денежную помощь для семей с детьми, которые выехали в более безопасные районы из общин, где была объявлена обязательная эвакуация,

– говорится в сообщении министерства.

Какие критерии уязвимости определены для потенциальных получателей помощи:

семья является многодетной, при этом, там живут дети до 18 лет;

малообеспеченная семья, где есть дети до 18 лет;

в семье есть одна особа или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

воспитанием детей занимается одинокая мама(или папа).

Обратите внимание! Эта выплата составляет 10 800 гривен для каждого члена семьи.