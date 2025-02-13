За газ придется платить больше: кто получит третью платежку
С февраля 2025 года некоторые украинцы получат дополнительную квитанцию за газ. Ее сумма будет зависеть от длины внутридомовых сетей, количества муфтовых соединений и кранов.
Третья платежка за газ
Жителям многоквартирных домов будут присылать так называемую "третью платежку" – счет за техническое обслуживание газовых сетей в здании, передает 24 Канал со ссылкой на ГК "Нафтогаз".
Читайте также "Популизм, который убивает": покупка российских атомных реакторов в Болгарии крайне опасна
Введение этой оплаты связано с приказом Министерства энергетики №292 от 29 сентября 2023 года. Он обязывает потребителей компенсировать расходы операторов газораспределительных сетей на проверку газопроводов в многоэтажных домах на герметичность и безопасность.
Обратите внимание! Специалисты уже проверили десятки тысяч многоквартирных домов и устранили тысячи утечек газа. Жители зданий, где проведены эти проверки, получат дополнительные платежки за техническое обслуживание.
Сколько придется доплачивать за газ
Эти счета не будут поступать ежемесячно – их частота зависит от возраста газовых сетей. Если газовые системы в доме старше 25 лет, проверку будут проводить раз в три года; если они моложе, проверка будет раз в пять лет.
Стоимость услуги зависит от длины газовых сетей, количества муфтовых соединений и кранов в здании. Она будет делиться на количество жителей в многоквартирном доме.
К слову! Информацию о стоимости услуги и графики обследования домов можно будет найти на порталах филиалов компании "Газораспределительные сети Украины".