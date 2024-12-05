Украинцы массово оформляют "1000 Зеленского": как получить эту помощь сейчас
5 декабря 2024, 14:39Читати новину українською
"Тысячу Зеленского" могут получить не только совершеннолетние граждане. Родители также могут оформить эту выплату для своих детей.
Сколько украинцев уже оформили зимнюю помощь
Украинцы продолжают активно оформлять помощь для себя и своих детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова.
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Уже 5 000 000 заявлений о Зимней еПидтрымке украинцы оформили через Дію. Из них 1 200 000 – на детей.
Подать заявление на получение этой помощи можно и сейчас. Конечный срок оформления выплаты – 31 декабря 2024 года.
Как получить "тысячу Зеленского":
- авторизоваться в приложении Дия;
- в разделе "Сервисы" выбрать пункт "Зимняя еПидтрымка";
- подать заявление (если выплата оформляется и для ребенка, необходимо добавить детское свидетельство о рождении);
- подтвердить свое пребывание на территории Украины.
Обратите внимание! Зимняя помощь поступает украинцам на карту для "Национального кэшбека".