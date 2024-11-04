Бесплатная аренда для переселенцев: кто из ВПЛ может получить такую помощь

Часть, ВПЛ, проживающая в Винницкой и Днепропетровской областях могут получить специальную помощь на оплату арендованного жилья. Какие условия для предоставления такой поддержки, читайте дальше.

Как переселенцы могут получить тау поддержку

Финансовую помощь на аренду жилья смогут получить переселенцы, получившие статус ВПО после 24 февраля 2022 года. Эта поддержка предоставляется только на срок до 6 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минреинтеграции.

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Обратите внимание! Указанная помощь предоставляется от Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Право на такую помощь имеют ВПО, которые:

проживают сейчас в месте временного проживания (например, в школах или садиках) и могут быть выселены;

прибыли недавно (менее года назад) и не хотят проживать в местах временного проживания;

проживают в месте временного проживания и могут самостоятельно оплачивать частную аренду, когда программа закончится;

уже проживают в арендном жилье и находятся под угрозой выселения в то же время они не имеют альтернативных вариантов кроме как переехать в место временного проживания.

Заметьте! Такую поддержку могут получить только те переселенцы, что ранее не получали помощь на аренду жилья, в частности, от других международных организаций.

Все целевые группы должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Домохозяйство также должно иметь возможность найти себе жилье для аренды и оплатить первые 2 месяца за нее,

– говорится в сообщении Минреинтеграции.

Важно! Чтобы оформить такую помощь, лицо должно соответствовать по крайней мере одному из критериев уязвимости. Их перечень вы можете найти здесь.

Как оформить такую помощь

Чтобы подать заявку, нужно заполнить специальную анкету. Если, комиссия вынесет положительное решение, гражданина пригласят на собеседование, во время которого будет необходимо:

подтвердить предоставленные ответы;

предоставить соответствующие документы.

Внимание! Анкету, которую нужно заполнить, вы можете найти здесь.