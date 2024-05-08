Кто имеет право на бесплатный земельный участок и как его получить во время войны

До полномасштабного вторжения каждый гражданин Украины с 18-летнего возраста мог бесплатно получить земельный участок под различные нужды. Во время войны эту процедуру приостановили, однако сейчас земельный участок можно выбрать на будущее.

Можно ли получить участок во время войны

Законодательство Украины гарантирует каждому гражданину право бесплатно получить земельный участок согласно определенным Земельным кодексом размерам для различных нужд. Бесплатная передача участков осуществляется только один раз для каждого вида использования и может выбираться в любом регионе страны, независимо от места регистрации.

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Сейчас, несмотря на военное положение, существует возможность выбора земельного участка для будущего оформления прав собственности. Для этого нужно подавать запросы на публичную информацию в соответствующие органы. После отмены военного положения процесс получения земельного участка в собственность восстанавливается в установленном порядке.

Как оформить участок после военного положения:

Поиск участка – найдите свободный земельный участок на Публичной кадастровой карте. Подача ходатайства – отправьте в соответствующий орган ходатайство о передаче участка в собственность, отметив целевое назначение и ориентировочные размеры. Добавьте к заявлению графические материалы с указанием расположения участка. Рассмотрение ходатайства – соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления имеет месяц на рассмотрение вашего ходатайства и может предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства или отказать. В случае отказа стоит подать запрос о публичной информации по конкретному участку. Разработка проекта землеустройства – после получения разрешения, обратитесь к землеустроителям для изготовления проекта землеустройства. Утверждение проекта – соответствующий орган в двухнедельный срок со дня получения проекта должен утвердить его и предоставить участок в собственность. Регистрация участка – последний шаг заключается в регистрации земельного участка в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Сколько земли можно получить

Согласно статье Земельного кодекса Украины, граждане имеют право на бесплатную приватизацию земельных участков государственной или коммунальной собственности в таких максимальных размерах: