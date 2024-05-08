Чи можна отримати ділянку під час війни

Законодавство України гарантує кожному громадянину право безоплатно отримати земельну ділянку згідно з визначеними Земельним кодексом розмірами для різних потреб. Безоплатна передача ділянок здійснюється лише один раз для кожного виду використання і може вибиратися в будь-якому регіоні країни, незалежно від місця реєстрації.

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Наразі, попри воєнний стан, існує можливість вибору земельної ділянки для майбутнього оформлення прав власності. Для цього потрібно подавати запити на публічну інформацію до відповідних органів. Після скасування воєнного стану процес отримання земельної ділянки у власність відновлюється за встановленим порядком.

Як оформити ділянку після воєнного стану:

Пошук ділянки – знайдіть вільну земельну ділянку на Публічній кадастровій карті. Подання клопотання – надішліть до відповідного органу клопотання про передачу ділянки у власність, зазначивши цільове призначення та орієнтовані розміри. Додайте до заяви графічні матеріали з вказанням розташування ділянки. Розгляд клопотання – відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування має місяць на розгляд вашого клопотання і може надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою або відмовити. У разі відмови варто подати запит про публічну інформацію щодо конкретної ділянки. Розроблення проєкту землеустрою – після отримання дозволу, зверніться до землевпорядників для виготовлення проєкту землеустрою. Затвердження проєкту – відповідний орган у двотижневий строк з дня отримання проєкту повинен затвердити його та надати ділянку у власність. Реєстрація ділянки – останній крок полягає у реєстрації земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Скільки землі можна отримати

Згідно зі статтею Земельного кодексу України, громадяни мають право на безоплатну приватизацію земельних ділянок державної або комунальної власності у таких максимальних розмірах: