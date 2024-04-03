Кто из украинцев может не платить за доставку газа

Некоторые граждане Украины могут получить льготу, которая позволяет вообще не платить за доставку газа. Впрочем, для этого нужно осуществить несколько важных шагов.

Как не платить за доставку газа

Льготы на доставку газа доступны для украинцев, которые получают два счета: один за потребляемый газ и другой за его доставку. Но возможно не платить за доставку, если выполнено определенное условие.

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Люди, что давно не используют газ, однако остаются подключенными к газовой сети, обязаны платить за доставку. Для отказа от этой оплаты необходимо расторгнуть контракт и отключиться от сети.

Важно! Если лицо не желает расторгать соглашение из-за возможного будущего использования газа, он имеет право платить минимальную сумму пока не начнет снова пользоваться газом.

Как отменить соглашение

Чтобы расторгнуть соглашение о доставке газа, нужно выполнить следующие шаги:

Получить акт об остановке поставок газа;

Обратиться к своему оператору газораспределительной сети (ОГРМ) с просьбой о расторжении договора;