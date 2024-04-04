В каких случаях возможно получить пенсию по инвалидности III группы
4 апреля 2024, 08:00Читати новину українською
Источник:Минсоцполитики
Пенсия по III группе инвалидности назначается на основании заключения медико-социальной экспертной комиссии. Она рассчитывается в зависимости от возраста человека и обстоятельств, при которых он приобрел инвалидность.
Как назначается пенсия по инвалидности
Пенсия по инвалидности начисляется лицам, которые частично утратили трудоспособность из-за заболевания или травмы, не связанные с выполнением трудовых обязанностей.
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Для получения пенсии по III группе инвалидности необходимо:
- Пройти осмотр в специализированной комиссии, которая устанавливает группу инвалидности и может назначить дополнительную экспертизу.
- Подать заявление на назначение пенсии в Пенсионный фонд в течение трех месяцев со дня установления инвалидности, чтобы выплаты начались с момента установления инвалидности.
- В случае возобновления инвалидности после периода восстановления здоровья или прекращения выплат из-за пропуска комиссии без уважительных причин, пенсия может быть восстановлена с даты повторного установления инвалидности.
Какие выплаты получают люди с III группой
Выплаты для лиц с III группой инвалидности составляют:
- 50% от пенсионного обеспечения по возрасту для лиц с III группой инвалидности;
- Выплаты для пострадавших от Чернобыльской катастрофы или ликвидаторов исчисляются на основе заработка в зоне отчуждения между 1986 и 1990 годами или как пятикратный размер минимальной зарплаты по состоянию на 1 января текущего года;
- Для пострадавших из-за военных действий выплаты составляют 60% от военного обеспечения. В 2024 году суммы выплат увеличились из-за роста прожиточного минимума в Украине, который вырос с 2 589 гривен до 2 920 гривен.
Минимальные государственные выплаты по инвалидности сейчас составляют:
- для лиц I группы инвалидности – не менее 2 760 гривен;
- для лиц II и III групп инвалидности, которые не работают – не менее 2 520 гривен;
- для работающих лиц с инвалидностью II или III группы – не менее 2 093 гривен. Дополнительно к пенсии по инвалидности могут применяться надбавки, повышения, специальные пенсии, включая пенсии за особые заслуги перед государством, при условии права на них.