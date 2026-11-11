Коммунальные услуги в 2026 году: кто может рассчитывать на помощь

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются исключительно с учетом среднемесячного дохода семьи. Чтобы сохранить льготу, общий доход в расчете на одного человека не должен превышать 4 660 гривен.

Кто может оформить субсидию на отопительный сезон 2026 года

Если финансовый порог будет превышен, государство откажет в льготе, однако оставит возможность оформить обычную жилищную субсидию, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

Обратите внимание! Государство предусмотрело защиту для тех, кто защищает страну или пострадал от войны.

В частности, доходы вообще не будут учитываться при назначении льгот:

для участников боевых действий; лиц с инвалидностью вследствие войны; членов семей погибших защитников Украины.

В зависимости от статуса украинцы могут рассчитывать на покрытие стоимости коммунальных услуг от 25% до 100%. Полностью освобождаются от оплаты граждане с инвалидностью вследствие войны, а также пенсионеры определенных профессий в сельской местности (педагоги, медики, библиотекари).

Участники боевых действий получают 75% скидки, тогда как многодетные семьи, приемные семьи и участники войны имеют право платить лишь половину стоимости услуг ЖКХ.

Напомним, что в ходе предоставление субсидии проверяется имущественное положение украинцев. Причем не только того, кто подает заявление, но и всех родственников, проживающих вместе с ним.