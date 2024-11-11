Из-за этого вы переплачиваете за отопление: как сократить расходы на коммуналку зимой

Многие украинцы получают очень большие платежки за коммуналку во время отопительного сезона. Чтобы они стали меньше необходимо установить правильный счетчик.

Кто может платить за отопление меньше

Украинцы, которые имеют двухзонный счетчик? могут платить за отопление меньше. Это связано с делением тарифа на две зоны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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То есть, электроэнергия для владельцев двухзонного счетчика рассчитывается так:

дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 и составляет 4,32 гривны за киловатт-час ;

тариф действует с 7:00 до 23:00 и составляет ; ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Для владельцев стандартного счетчика действует единый тариф 4,32 гривны за киловатт-час.

Для кого действует уменьшенный тариф на электроэнергию

Владельцы электроотопительных установок во время отопительного сезона могут платить за коммуналку меньше – 2,64 гривны за киловатт-час. Скидка действует, если общее потребление не превышает 2 тысячи киловатт-часов в месяц

Напомним! Считается, что отопительный сезон в Украине действует с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.