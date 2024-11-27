Новости для владельцев электроотопления: как вы можете платить за электроэнергию меньше
27 ноября 2024, 17:33Читати новину українською
В 2024 году тариф на электроэнергию вырос. С 1 июня он составляет 4,32 гривны за киловатт-час.
Как сэкономить на электроэнергии
Владельцы электроотопительных установок могут платить за электроэнергию вдвое меньше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
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Тариф уменьшается при условии потребления электроэнергии в таких пределах:
- если в месяц потребляется менее 2 тысяч киловатт, потребитель может платить за электроэнергию 2,64 гривны за киловатт-час;
- в случае потребления большего количества электроэнергии – более 2 тысяч киловатт, тариф достигает уже 4,32 гривны за киловатт-час.
Такой тариф действует в течение отопительного сезона.
Напомним! Отопительный сезон в Украине длится с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.
Кто еще может платить за электроэнергию меньше
Платить за электроэнергию вдвое меньше могут владельцы двухзонных счетчиков. Это связано с тем, что для них этот тариф делится на два:
- дневной тариф, действующий с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
- ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.