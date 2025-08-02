Среди тех, кто выехал из Украины после начала войны, много людей пенсионного возраста. Могут ли они получать украинскую пенсию за рубежом, читайте дальше.

Можно ли получать украинскую пенсию за рубежом?

Государство продолжает выплачивать пенсию даже тем гражданам, которые проживают за пределами Украины, при условии, что они соответствуют требованиям законодательства, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Более того, граждане, которые находятся за границей и достигли пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно: без необходимости физически приезжать в Украину. Для этого нужно воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда.

Для них будет два способа получения выплат:

на карту украинского банка;

через международные почтовые переводы от Укрпочты.

Как оформить пенсию дистанционно?