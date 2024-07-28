Кто из пенсионеров имеет право на выплату в размере 10 пенсий

При выходе на пенсию некоторые категории украинцев имеют право на единовременную выплату, равную сумме десяти месячных пенсий. Эта выплата предусмотрена для определенных работников.

Десять пенсий за один раз

Как сообщается, немалую выплату могут иметь работники учреждений здравоохранения, если они не получали других пенсий, работали в государственных или коммунальных учреждениях и имеют необходимый страховой стаж.

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При этом, в страховой стаж, который определяет право на эту помощь, засчитываются периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях на должностях, предусмотренных соответствующим постановлением Кабмина.

! Право на выплату денежной помощи в размере десяти месячных пенсий определено в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

При назначении пенсии по возрасту и для получения денежной помощи необходимо предоставить документы, которые подтверждают выполнение всех условий. К соответствующим документам сейчас относятся:

Удостоверение личности Трудовая книжка Документы, подтверждающие страховой стаж

! Работники должны работать на соответствующих должностях в момент достижения пенсионного возраста. Для мужчин этот стаж составляет 35 лет, для женщин - 30 лет.