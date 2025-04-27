В мае часть украинцев будет платить меньше за электроэнергию

В мае бытовые потребители продолжат оплачивать электроэнергию по действующим тарифам. Впрочем, для отдельных категорий граждан предусмотрены даже дополнительные скидки.

Кому получится экономить на свете в мае

В мае меньше за электроэнергию будут платить потребители, которые пользуются двухзонными электросчетчиками, сообщает 24 Канал. Такие устройства позволяют украинцам заметно экономить на оплате света.

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Поэтому дневной тариф (с 7:00 до 23:00) останется неизменным, а ночью (с 23:00 до 7:00) киловатт-час будет стоить вдвое меньше.

Заметьте! Сейчас базовая цена на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт-час, и в мае большинство потребителей будет оплачивать услугу по этому тарифу.

Ранее во время отопительного сезона, жители многоэтажек без централизованного отопления также имели льготный тариф – только 2,64 гривны за киловатт-час. Однако с наступлением весны эта льгота была отменена.

Как подавать показания света

Передать показания электросчетчика через "Приват24" больше нельзя. Компания YASNO прекратила принимать данные через финансовых посредников для точности расчетов.

Однако передавать показания электросчетчиков потребители и в дальнейшем могут через удобные онлайн-инструменты: личный кабинет на сайте YASNO, мобильное приложение компании или чат-боты в Viber и Telegram.