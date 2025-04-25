Как изменится тариф на газ для бытовых потребителей

"Нафтогаз" принял решение не менять нынешний тариф до 30 апреля 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

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Напомним! Сейчас "Нафтогаз" обслуживает примерно 12,5 миллионов украинских домохозяйств.

Роман Чумак Руководитель Группы "Нафтогаз" Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях.

По состоянию на теперь, тариф на газ у "Нафтогаза" – 7,96 гривны за кубометр. Расценки у других регуляторов за кубометр – с 7,70 до 9,99 гривны.

Важно! Ранее мы рассказывали почему в мае для некоторых украинцев увеличится коммуналка.

Подорожает ли электроэнергия в мае

Тариф на электроэнергию не изменится с 1 мая. Более того, как сказал в эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль, его не планируют повышать в ближайшее время.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время.

Напомним! Сейчас тариф на электроэнергию для населения составляет – 4,32 гривны за киловатт.

Подорожает ли водоснабжение в мае

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказал 24 Каналу, что проект решения об изменении тарифов на воду готов. Однако эти нововведения не будут внедрены в мае.

Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ На сегодня запланировано поднятие тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является неотложным.

Обратите внимание! Украинцы платят не только за водоснабжение, а и за водоотведение.