Для этих пенсионеров пенсия составляет минимум 8 тысяч гривен: в ПФУ огласили список

Часть пенсионеров получает увеличенные пенсионные выплаты. Речь идет о тех лицах, которые имеют определенные индивидуальные обстоятельства, например статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС.

Чья пенсия не может быть меньше 8 тысяч

У ПФУ объясняют, что лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС и имеющие инвалидность I группы не могут получать пенсию менее 8 187 гривен. Для II группы минимум составляет – 6 549,98 гривны.

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А вот те, кто имеет III группу, может получать не менее 5 048 гривен. Для ликвидаторов эти минимумы увеличены:

лица с инвалидностью I группы должны получать выплату минимум 13 376 гривен;

II группы – 10 700 гривен;

III группы – 8 025 гривен.

Также пенсионную выплату минимум 8 тысяч гривен могут получить: