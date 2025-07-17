Выплаты по 50 тысяч и выход на пенсию до 40 лет: какая профессия в Украине дает такие привилегии

В Украине есть специальность, соответствующих которой можно выйти на пенсию даже до 40 лет. По данным Минцсоцполитики, на сегодня в Украине есть 6 человек, которые работают прокурорами и получают пенсию за выслугу лет. Пенсии у них одни из самых высоких в стране.

Какая профессия предоставляет выход на пенсию в раннем возрасте?

Пенсия прокуроров является самой высокой в Украине, в частности в 2024 году у одного из прокуроров ее размер составлял 251 тысячу гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.

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Поэтому, в Украине сейчас 5 739 прокуроров получают пенсию за выслугу лет. Кроме того, все эти пенсионные выплаты предусмотрены в специальных условиях выхода на пенсию, что гарантируются государством для отдельных лиц, например закон "О прокуратуре", что предоставляет существенные льготы.

Выход на пенсию: для прокуроров указан трудовой стаж на уровне 25 лет, из которых 15 лет – на должностях в прокураторе. Таким образом, средний возраст выхода на пенсию среди прокуроров – 47 лет. Зато для обычных граждан срок выхода на пенсию установлен по достижении 35 лет стажа и не ранее 60 лет.

для прокуроров указан трудовой стаж на уровне 25 лет, из которых 15 лет – на должностях в прокураторе. Таким образом, средний возраст выхода на пенсию среди прокуроров – 47 лет. Зато для обычных граждан срок выхода на пенсию установлен по достижении 35 лет стажа и не ранее 60 лет. Размер пенсии: для прокуроров этот размер установлен на уровне 60% от зарплаты, однако на них распространяется ограничение в 10 прожиточных минимумов (на сегодня это 23,10 тысяч гривен). Впрочем могут через суд умело добиться выплат, превышающих этот показатель.

для прокуроров этот размер установлен на уровне 60% от зарплаты, однако на них распространяется ограничение в 10 прожиточных минимумов (на сегодня это 23,10 тысяч гривен). Впрочем могут через суд умело добиться выплат, превышающих этот показатель. Пересмотр размера пенсии: каждый раз, когда растет заработная плата в органах прокуратуры, то растет и размер пенсии. Кроме того, наличие ежегодной индексации.

В то же время в начале 2025 года для того, чтобы уменьшить сверхвысокие пенсии, которые смогли себе назначить прокуроры, были введены специальные коэффициенты для больших выплат.

Но они уменьшили прокурорские пенсии только до 51,50 тысяч гривен, что по сравнению со стандартными пенсиями для обычных граждан все равно высоковаты.

Напоминаем! Минимальная пенсия в Украине составляет 2 310 гривен ежемесячно, а большая часть пенсионеров в Украине получают менее 5 тысяч гривен ежемесячно.