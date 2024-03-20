Нововведения для потребителей: кто может не платить за доставку газа

Сейчас украинцам поступают две платежки за газ: на использованное "голубое топливо" и его доставку. Однако некоторые украинцы могут не платить по последней из них.

Кто может не платить за доставку газа

Те потребители, которым газоснабжение прекращено частично или полностью смогут не платить за транспортировку газа. Однако речь идет лишь о тех, кто в прошлом газовом году потребляли минимум голубого топлива из-за его отключения.

Читайте также Батареи выключат уже в ближайшее время: почему отопительный сезон закончится раньше

Таким образом, в дальнейшем при расчете платы за транспортировку газа, будет учитываться только то газовое оборудование бытового потребления, которое функционирует и не было опломбировано.

Какова стоимость доставки газа

В Нацкомиссии объяснили, что благодаря этим изменениям многие украинцы смогут экономить по несколько сотен гривен в год.

Там, где проживает большое количество людей – тариф на доставку газа будет меньше. При этом, окончательная стоимость зависит от области, в которой проживает потребители.

Сейчас тариф составляет от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр.

Какие тарифы на газ будут в апреле

Формула расчета тарифа следующая: тарифы облгаза * (кубы за период с 1 октября по 30 сентября 2023 года) / 12 = ежемесячная плата за доставку.

В апреле тарифы на газ для украинцев будут варьироваться от 7,7 до 9,9 гривны за кубический метр. При этом, более 98% домохозяйств, являющихся клиентами "Нафтогаза", будут платить 7,96 гривны за кубометр. В то же время шесть поставщиков устанавливают цену в 8 гривен, а в пяти компаниях тарифы несколько выше.

Таким образом, для семьи из трех человек, которая использует газ только для приготовления пищи на газовой плите, месячная потребность в газе составит примерно – 9,9 кубометра.