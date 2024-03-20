Кто может не платить за доставку газа

Те потребители, которым газоснабжение прекращено частично или полностью смогут не платить за транспортировку газа. Однако речь идет лишь о тех, кто в прошлом газовом году потребляли минимум голубого топлива из-за его отключения.

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Таким образом, в дальнейшем при расчете платы за транспортировку газа, будет учитываться только то газовое оборудование бытового потребления, которое функционирует и не было опломбировано.

Обратите внимание! В Нацкомиссии объяснили, что благодаря этим изменениям многие украинцы смогут экономить по несколько сотен гривен в год.

Какова стоимость доставки газа

Там, где проживает большое количество людей – тариф на доставку газа будет меньше. При этом, окончательная стоимость зависит от области, в которой проживает потребители.

Сейчас тариф составляет от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр.

Заметьте! Формула расчета тарифа следующая: тарифы облгаза * (кубы за период с 1 октября по 30 сентября 2023 года) / 12 = ежемесячная плата за доставку.

Какие тарифы на газ будут в апреле

В апреле тарифы на газ для украинцев будут варьироваться от 7,7 до 9,9 гривны за кубический метр. При этом, более 98% домохозяйств, являющихся клиентами "Нафтогаза", будут платить 7,96 гривны за кубометр. В то же время шесть поставщиков устанавливают цену в 8 гривен, а в пяти компаниях тарифы несколько выше.

Таким образом, для семьи из трех человек, которая использует газ только для приготовления пищи на газовой плите, месячная потребность в газе составит примерно – 9,9 кубометра.