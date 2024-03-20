Хто може не платити за доставку газу

Ті споживачі, яким газопостачання припинено частково або повністю зможуть не платити за транспортування газу. Однак мова йде лише про тих, хто минулого газового року споживали мінімум блакитного палива через його відключення.

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Таким чином, надалі при розрахунку плати за транспортування газу, буде враховуватися лише те газове обладнання побутового споживання, яке функціонує та не було опломбоване.

Зверніть увагу! В Нацкомісії пояснили, що завдяки цим змінам чимало українців зможуть економити по кілька сотень гривень на рік.

Яка вартість доставки газу

Там, де проживає велика кількість людей – тариф на доставку газу буде меншим. При цьому, остаточна вартість залежить від області, в якій проживає споживачі.

Наразі тариф складає від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр.

Зауважте! Формула розрахунку тарифу наступна: тарифи облгазу*(куби за період з 1 жовтня по 30 вересня 2023 року)/12 = щомісячна плата за доставку.

Які тарифи на газ будуть у квітні

У квітні тарифи на газ для українців будуть варіюватися від 7,7 до 9,9 гривні за кубічний метр. При цьому, понад 98% домогосподарств, що є клієнтами "Нафтогазу", сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр. Водночас шість постачальників встановлюють ціну в 8 гривень, а в п'яти компаніях тарифи дещо вищі.

Таким чином, для сім'ї з трьох осіб, яка використовує газ лише для приготування їжі на газовій плиті, місячна потреба у газі становитиме приблизно – 9,9 кубометра.