Не всем работающим пенсионерам перечислят пенсии в апреле: какое главное условие
Источник:На пенсии
Вслед за мартовской индексацией, в начале апреля правительство осуществило еще перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Впрочем, не все смогут получить повышение.
Напомним, что в апреле произошел автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. И хотя это коснется 600 тысяч человек, не все украинцы смогут получить повышение к пенсии.
Читайте также Высшие пенсии, новые тарифы и другие правила для выезда мужчин за границу: что изменится с 1 апреляВажно, сейчас в Украине работают 2,7 миллиона человек, которые, несмотря на свой возраст и стаж, продолжают работать.
Кто не получит повышения в апреле
В целом в этом году перерасчет получат работающие пенсионеры, которые:
- Приобрели 24 месяца страхового стажа,
- Или с момента назначения пенсии или предварительного пересчета прошло два года.
Однако сразу прибавку к пенсии получить не удастся. То есть, размер пенсии увеличится в апреле, а фактические выплаты вы можете получить с опозданием.
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Какие суммы получат пенсионеры
- Если пенсия составляет ежемесячно 7 тысяч гривен, то перерасчет может быть на уровне 400 гривен;
- А если 5 тысяч гривен, то перерасчет составит 285 гривен.