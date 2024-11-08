Ощадбанк блокирует счета пенсионеров: почему вы потеряете свою пенсию

Ощадбанк объяснил, что разницы между пенсионным счетом и обычным нет. Соответственно, банк имеет возможность по определенным причинам проводить арест.

Почему пенсионный счет заблокирован

Если есть исполнительное производство, заблокировать на счету пенсионера могут 100% от имеющейся суммы. Таким образом банк будет "гасить" задолженность лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ощадбанк.

Читайте также Сколько электроэнергии будет не хватать Украине в ближайшие годы: оценка НБУ

Обратите внимание! Закон Украины "Об органах и лицах, которые осуществляют принудительное исполнение судебных решений и решений других органов" определяет, что арест средств происходит на базе открытия соответствующего исполнительного производства.

Почему могут арестовать банковский счет:

задолженность по алиментам и налоговые обязательства;

неуплата долгов;

в результате проведения расследования уголовного дела;

наличие исполнительного производства об аресте счета.

Отметьте! Граждане могут пользоваться частью арестованных средств. Максимальная допустимая сумма – две минимальные зарплаты по состоянию на начало текущего года (в 2024 году этот показатель – 7 100 гривен). То есть сейчас лимит составляет 14 200 гривен.