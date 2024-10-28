"Тысяча Зеленского": почему не все украинцы смогут ее получить

С 1 декабря в Украине стартует выплата финансовой помощи в размере 1000 гривен для украинцев. Однако, ее не сможет получить одна категория граждан.

Кто не сможет получить выплату

Средства будут поступать на виртуальную карту "Национального кэшбека", которую можно открыть через приложение "Дія". Как сообщает издание "РБК-Украина", выплата будет недоступна беженцам, которые выехали из Украины за границу.

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Беженцы, которые сейчас находятся за границей, не смогут получить средства, поскольку перечисление будет осуществляться только после подтверждения места их пребывания.

Анонсированную президентом Владимиром Зеленским тысячу гривен в рамках программы "еПоддержка" будут зачислять на карту "Национального кэшбека", которую можно оформить через Дию.

Обратите внимание! Окончательное оформление программы планируется завершить до середины ноября, чтобы украинцы успели оформить карты "Национального кэшбека" до начала выплат в декабре.

Контекст

В своем обращении 25 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу выплаты тысячи гривен каждому украинцу.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев уточнил в телемарафоне, что эти средства будут зачислять на виртуальную карту "Национального кэшбэка", которую можно открыть через "Дію".

Заметьте! Сумма в тысячу гривен предоставляется независимо от возраста или социального статуса и может быть использована в течение декабря, января и февраля. Это мероприятие, по словам Соболева, будет способствовать поддержке малого и среднего бизнеса в Украине.