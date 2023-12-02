Некоторые украинцы могут остаться без субсидий
Некоторым категориям украинцев могут перестать начислять субсидии. Причин этому может быть несколько, поэтому в отдельных случаях их можно восстановить.
Причина отмены субсидии
В этом году государство начало более тщательно контролировать выплаты субсидий. Ведь выплаты фейковым льготникам обходятся госбюджету в несколько миллиардов гривен ежемесячно.
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Прежде всего, субсидию могут отменить из-за наличие долгов. Управленческие компании и ОСМД обязаны ежемесячно уведомлять Управление соцзащиты о наличии задолженности.
Однако долг не начисляется, если есть документальное подтверждение о задержке зарплаты или пенсии, поэтому вы не смогли вовремя внести платеж. В этом случае отменившуюся субсидию можно возобновить. Для этого следует погасить задолженность или заключить договор о ее реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.
Другие причины отмены субсидии:
- Смена места жительства: расчет льгот производится в соответствии с конкретно определенным жильем.
- Смерть лица, которому предоставлялись льготы.
- Если был указан ложный размер дохода: финмониторинг легко обнаружит расхождение указанных данных и реальных цифр. Да, если вы совершаете дорогие покупки, или имеете на депозите более 50 тысяч гривен, вас могут лишить льгот.
Как оформить субсидию
Чтобы оформить заявление на льготы, обратитесь в Управление социальной защиты в вашем регионе:
- составьте заявление по специальному образцу ;
- по наличию, добавьте договор аренды жилья;
- заполните справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи. Пример здесь;
- дополните заявление дополнительными справками о льготах, если таковые у вас есть.
Субсидию можно легко оформить онлайн — в приложении "Действие" или на сайте Пенсионного фонда.
Как оформить субсидию через "Действие":
- выберите раздел "Услуги" и перейдите в пункт "Заявление о субсидии".
- заполните все поля и обязательно проверьте верность данных введенных автоматически.
- выберите на какие именно ЖКУ вам необходима субсидия.
- задекларируйте свое имущество и укажите технические особенности домохозяйства.