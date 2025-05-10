Помощь для родственников УБД: кто входит в состав семьи льготника
- Участники боевых действий могут получать льготы, которые также распространяются на членов их семей, таких как жена, дети и нетрудоспособные родители.
- Жилищные льготы предоставляются с учетом доходов и назначаются на 12 месяцев, но не более чем до конца календарного года.
Участники боевых действий могут получить немало льгот и скидок от государства. Однако также помощь от правительства предоставляют родственникам защитника или защитницы.
Кто входит в состав семьи льготника
Для получения льгот им следует обратиться в Пенсионный фонд, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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К членам семьи участника боевых действий (то есть льготника) относятся:
- жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
- неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
- лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;
нетрудоспособные родители;
- лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.
Для включения в Реестр информации о льготнике законный представитель или дееспособный совершеннолетний член семьи льготника, на которого распространяются льготы, подает документы в Пенсионный фонд:
- заявление;
- копии документов, которые подтверждают родственную связь с льготником;
- копии необходимых документов, подтверждающих право льготника на льготы.
Важно! Жилищные льготы предоставляются с учетом доходов граждан и назначаются на 12 месяцев от месяца, когда такое право возникает, но не более чем до последнего дня календарного года определения такого права.