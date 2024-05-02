Кто входит в категорию льготников в 2024 году
В Украине есть несколько групп граждан, которые имеют право на льготы, в частности, на жилищно-коммунальные услуги. Льготы предоставляются этим людям или из-за ухудшенного состояния здоровья, или из-за соответствующего социального статуса.
Кто имеет право на льготы
Согласно действующему законодательству, есть определенные группы граждан, которым предоставлены льготы по разным законам Украины для снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретения твердого топлива и сжиженного газа из государственного бюджета.
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Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты":
- Лица с инвалидностью вследствие войны I, II, III группы.
- Участники боевых действий.
- Члены семьи погибших или умерших ветеранов войны.
- Участники войны.
Закон Украины "О социальной защите детей войны":
- Дети войны.
Закон Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите":
- Ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Национальной полиции.
Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей":
- Военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью во время службы, и члены семей погибших или умерших военнослужащих.
Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы":
- Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесены к категории 1 и 2; жены или мужья умершего гражданина, смерть которого связана с Чернобыльской катастрофой; дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой.
Закон Украины "Об охране детства":
- Многодетные семьи.
Льготы для пенсионеров
Пенсионеры имеют право на ряд дополнительных льгот, в частности на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте, исключая такси, и в пригородных поездах.
Относительно других льгот для пенсионеров:
- Субсидии. Пенсионеры могут обратиться в социальные службы за субсидиями на коммунальные услуги, предоставив соответствующее заявление и декларацию о доходах.
- Освобождение от оплаты ЖКУ. В некоторых случаях, особенно для пенсионеров из сельских местностей, таких как учителя, медработники и работники культурной сферы, предусмотрено полное освобождение от уплаты за жилищно-коммунальные услуги, топливо и газ.
- Бесплатный проезд. Пенсионерам гарантировано право на бесплатный проезд во всех видах общественного наземного транспорта и в пригородных поездах, наличие пенсионного удостоверения является обязательным.
- Юридическая помощь. Пенсионерам предоставляется право на бесплатную или со скидкой юридическую помощь, что включает представительство интересов в судах и госорганах, а также помощь в составлении юридических документов.