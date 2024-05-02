Хто має право на пільги

Згідно з чинним законодавством, є визначені групи громадян, яким надано пільги за різними законами України для зниження вартості житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу з державного бюджету.

Читайте також Посвідчення про інвалідність: як отримати документ

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту":

Інваліди війни І, ІІ, ІІІ групи.

Учасники бойових дій.

Члени сім’ї загиблих або померлих ветеранів війни.

Учасники війни.

Закон України "Про соціальний захист дітей війни":

Діти війни.

Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції та деяких інших осіб та їх соціальний захист":

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції.

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей":

Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю під час служби, та члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців.

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи":

Особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 та 2; дружини або чоловіки померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою; діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою.

Закон України "Про охорону дитинства":

Багатодітні сім’ї.

Пільги для пенсіонерів

Пенсіонери мають право на низку додаткових пільг, зокрема на безкоштовний проїзд у громадському наземному транспорті, виключаючи таксі, та у приміських поїздах.

Щодо інших пільг для пенсіонерів:

Субсидії. Пенсіонери можуть звернутися до соціальних служб за субсидіями на комунальні послуги, надавши відповідну заяву та декларацію про доходи.

Звільнення від оплати ЖКП. В деяких випадках, особливо для пенсіонерів із сільських місцевостей, таких як учителі, медпрацівники та працівники культурної сфери, передбачено повне звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги, паливо та газ.

Безоплатний проїзд. Пенсіонерам гарантовано право на безкоштовний проїзд у всіх видах громадського наземного транспорту та у приміських поїздах, наявність пенсійного посвідчення є обов'язковою.