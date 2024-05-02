Кто имеет право на льготы

Согласно действующему законодательству, есть определенные группы граждан, которым предоставлены льготы по разным законам Украины для снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретения твердого топлива и сжиженного газа из государственного бюджета.

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Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты":

Лица с инвалидностью вследствие войны I, II, III группы.

Участники боевых действий.

Члены семьи погибших или умерших ветеранов войны.

Участники войны.

Закон Украины "О социальной защите детей войны":

Дети войны.

Закон Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите":

Ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Национальной полиции.

Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей":

Военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью во время службы, и члены семей погибших или умерших военнослужащих.

Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы":

Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесены к категории 1 и 2; жены или мужья умершего гражданина, смерть которого связана с Чернобыльской катастрофой; дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой.

Закон Украины "Об охране детства":

Многодетные семьи.

Льготы для пенсионеров

Пенсионеры имеют право на ряд дополнительных льгот, в частности на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте, исключая такси, и в пригородных поездах.

Относительно других льгот для пенсионеров:

Субсидии. Пенсионеры могут обратиться в социальные службы за субсидиями на коммунальные услуги, предоставив соответствующее заявление и декларацию о доходах.

Освобождение от оплаты ЖКУ. В некоторых случаях, особенно для пенсионеров из сельских местностей, таких как учителя, медработники и работники культурной сферы, предусмотрено полное освобождение от уплаты за жилищно-коммунальные услуги, топливо и газ.

Бесплатный проезд. Пенсионерам гарантировано право на бесплатный проезд во всех видах общественного наземного транспорта и в пригородных поездах, наличие пенсионного удостоверения является обязательным.