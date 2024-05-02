Удостоверение по инвалидности

Удостоверение об инвалидности это документ подтверждающий право лица на получение льгот, социальной поддержки и других гарантий.

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Такой документ выдается для тех, кто с детства признан инвалидом, детей инвалидов, лиц без права на пенсию, а также тех, кому назначена государственная социальная помощь.

В удостоверении указаны:

ФИО лица;

дата рождения;

пол;

тип пенсии;

номер лицевого счета;

серия и номер паспорта или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Что еще указывается в удостоверении

Также в документе, который предоставляет лицу соответствующие льготы, указываются:

группа и подгруппа инвалидности лица;

причина инвалидности, такая как заболевание, травма или врожденные пороки;

нозологическая форма заболевания;

срок действия статуса инвалидности.

Как получить удостоверение по инвалидности

Пенсионное удостоверение оформляют в бумажной форме без срока действия, кроме случаев, когда пенсию по инвалидности назначают на определенный срок.

Обратите внимание! Этот документ можно актуализировать в Дії.

Также есть возможность получить электронное пенсионное удостоверение, в формате платежной карты с максимальным сроком действия до трех лет.