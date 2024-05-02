Удостоверение по инвалидности
Удостоверение об инвалидности это документ подтверждающий право лица на получение льгот, социальной поддержки и других гарантий.
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Такой документ выдается для тех, кто с детства признан инвалидом, детей инвалидов, лиц без права на пенсию, а также тех, кому назначена государственная социальная помощь.
В удостоверении указаны:
- ФИО лица;
- дата рождения;
- пол;
- тип пенсии;
- номер лицевого счета;
- серия и номер паспорта или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Что еще указывается в удостоверении
Также в документе, который предоставляет лицу соответствующие льготы, указываются:
- группа и подгруппа инвалидности лица;
- причина инвалидности, такая как заболевание, травма или врожденные пороки;
- нозологическая форма заболевания;
- срок действия статуса инвалидности.
Как получить удостоверение по инвалидности
Пенсионное удостоверение оформляют в бумажной форме без срока действия, кроме случаев, когда пенсию по инвалидности назначают на определенный срок.
Также есть возможность получить электронное пенсионное удостоверение, в формате платежной карты с максимальным сроком действия до трех лет.